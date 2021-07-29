Tornado Watch for the Valley Until 9 P.M.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 401 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN PENNSYLVANIA:
THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES IN CENTRAL PENNSYLVANIA :
ADAMS BEDFORD BLAIR CENTRE COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LANCASTER LEBANON MIFFLIN MONTOUR NORTHUMBERLAND PERRY SCHUYLKILL SNYDER UNION YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTOONA, BEDFORD, BERWICK, BLOOMSBURG, CARLISLE, CHAMBERSBURG, DANVILLE, GETTYSBURG, HARRISBURG, HERSHEY, HUNTINGDON, LANCASTER, LEBANON, LEWISBURG, LEWISTOWN, MCCONNELLSBURG, MIFFLINTOWN, MOUNT UNION, NEWPORT, POTTSVILLE, SELINSGROVE, SHAMOKIN, STATE COLLEGE, SUNBURY, WAYNESBORO, AND YORK.