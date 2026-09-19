Pennsylvania Measles Cases Rise To 767, CDC Summoned

HARRISBURG — Pennsylvania health officials say the statewide measles outbreak has grown to 767 confirmed cases across 38 counties. The Department of Health says 36 new cases were reported since September 16. A total of 150 people have been hospitalized, and four measles-associated deaths have been confirmed.

Pennsylvania has also formally requested additional outbreak assistance from the CDC, while state and federal health teams continue regular coordination. Health officials say just four cases involved vaccinated individuals. The department says two doses of the MMR vaccine are 97 percent effective at preventing measles.